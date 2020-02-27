Inter Ludogorets UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun rövanş heyecanı yaşanıyor. İtalyan temsilcisi Inter, Ludogorets karşısına 2-0'lık avantajla çıkıyor. Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele öncesi futbolseverler Bulgar temsilcisinin bir mucizeye imza atıp atamayacağını merak ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Inter ise ilk maçta yakaladığı avantajla sahaya rahat çıkacak. Peki, Inter-Ludogorets UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçları bu akşam tamamlanacak ve son 16'ya kalacak ekipler belli olacak. İtalyan temsilcisi Inter 2-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk ediyor. Sahaya avantajlı çıkacak olan İtalyan devi, tura yakın olan taraf olarak görülüyor. Inter'de, Fenerbahçe'den giden Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'ın da bu maçta forma giymesi bekleniyor.
İTALYA'DA KORONAVİRÜS ENDİŞESİ
İlk kez Çin'de görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını İtalya'yı etkisi altına almış durumda. Ülkedeki spor müsabakaları öncesi de geniş sağlık önlemleri alınıyor.
INTER-LUDOGORETS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Inter'in, Giuseppe Meazza'da Ludogorets'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Connect'ten canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Padelli, D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Lukaku, Sanchez
Ludogorets: Iliev, Ikoko, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Badji, Cauly, Marcelinho, Wanderson, Keserü
SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 12:08
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Inter Ludogorets UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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