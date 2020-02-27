Gent 1-1 Roma | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0'ın rövanşında Roma deplasmanda Belçika temsilcisi Gent ile karşılaştı. Ghelamco Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Gent'in golünü Jonathan David, Roma'nın golünü de Justin Kluivert kaydetti. Bu sonuçla Roma adını son 16 turuna yazdırdı. Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder bu karşılaşmada süre almadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Gent ile İtalyan dev,i Roma, Ghelamco Arena'da kozlarını paylaştı.
Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Belçika temsilcisinin golü 25. dakikada Jonathan David'den gelirken, Roma'nın golünü 29. dakikada Justin Kluivert kaydetti.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, Gent karşılaşmasında süre almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 23:11
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