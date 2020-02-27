Gent 1-1 Roma | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma beraberlikle turladı!

Gent 1-1 Roma | MAÇ SONUCU

Gent 1-1 Roma | MAÇ SONUCU

UEFA son 32 turunda 1-0'ın rövanşında Roma deplasmanda Belçika temsilcisi Gent ile karşılaştı. Ghelamco Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Gent'in golünü Jonathan David, Roma'nın golünü de Justin Kluivert kaydetti. Bu sonuçla Roma adını son 16 turuna yazdırdı. Roma'da forma giyen milli yıldızımız bu karşılaşmada süre almadı.

UEFA son 32 turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Gent ile İtalyan dev,i Roma, Ghelamco Arena'da kozlarını paylaştı.

Milli futbolcular ve 'in formasını giydiği İtalyan ekibi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Belçika temsilcisinin golü 25. dakikada Jonathan David'den gelirken, Roma'nın golünü 29. dakikada Justin Kluivert kaydetti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, Gent karşılaşmasında süre almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 23:11
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