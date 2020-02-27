Celtic - Kopenhag UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Celtic, ilk maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı Kopenhag karşısında turu geçmek için sahaya çıkıyor. İskoçya'da oynanacak karşılaşmadan Celtic, mutlaka galibiyetle ayrılmak ve adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Kopenhag ise İskoçya deplasmanından gol ya da gollerle ayrılarak sürpriz yapmanın peşinde. Peki Celtic - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte cevabı...
İskoçya devi Celtic, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlılar, ilk maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı mücadelede goller bularak adını bir üst tura yazdırmak isterken, Kopanheg, zorlu İskoçya deplasmanında bir sürprize imza atarak adını son 16'ya yazdırmanın planlarını yapıyor.
CELTIC - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında, Celtic Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Öte yandan Celtic - Kopenhag mücadelesi beIN Connect'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak.
Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
- 27.02.2020
-
G.Saray asıl partiyi pazar günü yapacak!
Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
-
Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
-
Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Celtic - Kopenhag UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.