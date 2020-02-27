Basel Apoel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Basel, St. Jakop Park'ta APOEL'i konuk edecek. Basel, ilk maçında aldığı -3-0'lık galibiyetle turun kapısını aralarken, taraftarı karşısında bu başarısını perçinlemek istiyor. Peki, Basel - APOEL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği Basel - APOEL müsabakasına dair bilmeniz gereken her şey.

BASEL - APOEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü oynanacak Basel - APOEL müsabakası TSİ 20:55'te başlayacak. Öte yandan karşılaşma beIN Spoers Connect'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

UEFA'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ!

UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda Inter ile Ludogorets arasında oynanacak maçta San Siro'ya yalnızca futbolcular, teknik heyetler ve kameramanlar dışında kimsenin girmesine izin vermedi.

UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Inter ile Ludogorets arasındaki mücadele öncesi koronavirüs için aldığı tedbir kararlarını kulüplere ve medya mensuplarına tebliğ etti.

Seyircisiz oynanacak maçta futbolcular, teknik heyetler ve kameramanlar dışındaki kişilerin stadyuma giremeyecekleri iletildi. Buna göre gazeteciler, yöneticiler, medya mensupları ve hatta maçın spikerine bile San Siro'ya giriş izni verilmedi.

Maç öncesinde ve sonrasında flaş röportajlar, maç sonunda basın toplantıları gerçekleştirilemeyecek.

İtalya'da doğrulanan 300'ün üzerinde koronavirüs vakası yaşanırken, 11 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.