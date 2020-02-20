Wolverhampton - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'da İngiliz ekibi Wolverhampton, evinde Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'nu 2. sırada bitiren Wolwes, Espanyol karşısında gol veya goller bularak 2. maç öncesinde avantaj sağlamak istiyor. Espanyol ise güçlü rakibi karşısında dirençli durarak kendi evine istediği skorla dönmenin planlarını yapıyor. Peki Wolverhampton Espanyol maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? İşte cevabı...
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında Premier Lig temsilcisi Wolwerhampton, evinde La Liga ekibi Espanyol'u konuk ediyor Wolwes, Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'ndan 2. sırada çıkarak adını son 32'ye yazdırmıştı.
Espanyol ise CSKA Moskova, Ludogorets ve Ferencvaros'un bulunduğu grupta 11 puan toplayarak birinci sırada üst tura yükselmeyi başardı.
WOLWES - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak Wolwerhampton - Espanyol karşılaşmasının başlama saati 23:00 olarak belirlendi. Öte yandan mücadele, beIN CONNECT'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
Premier Lig ekibi Wolves, ligde oynadığı 23 maçta 35 gol atıp 32 gol yiyerek 36 puan topladı ve sekizinci sırada kendisine yer buldu.
Bu sezon La Liga'da kötü günler geçiren Espanyol ise 24 maç sonunda 19 puan toplayarak ligin son sırasında kaldı.
UEFA'DAN FLAŞ KARAR
Manchester City'ye Avrupa'dan 2 yıl men cezası veren UEFA, Finansal Fair Play konusunda titizliğini devam ettirmek adına harekete geçti.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; özellikle pilot takımlarını kullanarak 'hayalet' transfer yapan kulüpler, incelemenin odağında yer alacak. Normalde elde edilmeyen transfer gelirlerini, elde edilmiş gibi göstermek için oyuncularını pilot takımlarına satmış gibi gösteren kulüplere ceza vermek için harekete geçildi.
İTALYAN KULÜPLERİ UEFA KISKACINDA
İtalya Futbol Federasyonu'na göre İtalyan kulüplerinin transfer gelirlerinin %22'si bu şekilde 'hayalet' transferlerden oluşuyor. Oyuncusunu pilot takıma belli bir ücret göstererek satan kulüpler, 6 ay veya 1 sezon geçtikten sonra bu oyuncusunu sembolik bir rakam üzerinden geri alarak operasyonu tamamlıyor.
Manchester City'e 2 yıl men cezası veren UEFA'nın, 'hayalet' transfer geliri elde eden kulüplere de ağır cezalar vereceği vurgulandı.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 10:40
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Wolverhampton - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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