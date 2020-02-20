Wolverhampton - Espanyol | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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- Espanyol | CANLI

Wolverhampton - Espanyol | CANLI

UEFA son 32 turunda İngiliz ekibi , evinde Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'nu 2. sırada bitiren Wolves, Espanyol karşısında gol veya goller bularak 2. maç öncesinde avantaj sağlamak istiyor. Espanyol ise güçlü rakibi karşısında dirençli durarak kendi evine istediği skorla dönmenin planlarını yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

UEFA son 32 turu ilk maçında Premier Lig temsilcisi Wolwerhampton, evinde La Liga ekibi Espanyol'u konuk ediyor. Wolves, Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'ndan 2. sırada çıkarak adını son 32'ye yazdırmıştı.

Espanyol ise CSKA Moskova, Ludogorets ve Ferencvaros'un bulunduğu grupta 11 puan toplayarak birinci sırada üst tura yükselmeyi başardı.

CANLI | WOLVERHAMPTON - ESPANYOL


11'LER

Wolverhampton: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny, Traore, Jimenez, Diogo Jota

Espanyol: Prieto, Gomez, Calero, Naldo, Didac Vila, Vargas, Iturraspe, Victor Sanchez, Melendo, Ferreyra, Wu

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 22:59
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