Wolfsburg Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Alman ekibi Wolfsburg, sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Peki, Wolfsburg-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Almanya temsilcisi Wolfsburg, Volkswagen Arena'da İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. İki takım da ilk maçtan avantajı elinde tutmak istiyor.
WOLFSBURG-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg'un sahasında Malmö'yü ağırlayacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
EKSİK VE SAKATLAR
Ev sahibi takımda bu maç öncesi Camacho ve William sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Malmö'de ise Rakip'in bir sakatlığı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Wolfsburg (4-3-3): Casteels, Mbabu, Knoche, Pongracic, Roussillon, Schlager, Guilavogui, Arnold, Brekalo, Weghorst, Mehmedi
Malmö (4-4-2): Dahlin, Larsson, Lewicki, Bengtsson, Safari, Traustason, Christiansen, Innocent, Rieks, Antonsson, Molins
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:12
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Wolfsburg Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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