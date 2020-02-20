Wolfsburg Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Wolfsburg-Malmö maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolfsburg Malmö Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Alman ekibi Wolfsburg, sahasında temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Peki, Wolfsburg-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. temsilcisi Wolfsburg, Volkswagen Arena'da ekibi Malmö'yü ağırlayacak. İki takım da ilk maçtan avantajı elinde tutmak istiyor.

WOLFSBURG-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg'un sahasında Malmö'yü ağırlayacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

EKSİK VE SAKATLAR

Ev sahibi takımda bu maç öncesi Camacho ve William sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Malmö'de ise Rakip'in bir sakatlığı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg (4-3-3): Casteels, Mbabu, Knoche, Pongracic, Roussillon, Schlager, Guilavogui, Arnold, Brekalo, Weghorst, Mehmedi

Malmö (4-4-2): Dahlin, Larsson, Lewicki, Bengtsson, Safari, Traustason, Christiansen, Innocent, Rieks, Antonsson, Molins

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 11:12
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