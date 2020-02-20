Wolfsburg Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Almanya temsilcisi Wolfsburg, Volkswagen Arena'da İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. İki takım da ilk maçtan avantajı elinde tutmak istiyor.

WOLFSBURG-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg'un sahasında Malmö'yü ağırlayacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

EKSİK VE SAKATLAR

Ev sahibi takımda bu maç öncesi Camacho ve William sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Malmö'de ise Rakip'in bir sakatlığı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg (4-3-3): Casteels, Mbabu, Knoche, Pongracic, Roussillon, Schlager, Guilavogui, Arnold, Brekalo, Weghorst, Mehmedi

Malmö (4-4-2): Dahlin, Larsson, Lewicki, Bengtsson, Safari, Traustason, Christiansen, Innocent, Rieks, Antonsson, Molins