Roma - Gent UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? Canlı skor
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda İtalyan devi Roma ile Belçika ekibi Gent karşı karşıya geliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi Roma - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Roma - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.
CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA
Milli futbolcu Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Çetin kadroya dahil edilmedi.
AVRUPA LİGİ ROMA - GENT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Roma - Gent karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Kalinic.
Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare; Bezus, Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; David, Kvilitaia
- 20.02.2020
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Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
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Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Roma - Gent UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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