Roma - Gent UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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- maçı saat kaçta oynayacak mı? Canlı skor

Roma - Gent UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda İtalyan devi ile ekibi karşı karşıya geliyor. Peki Roma - Gent maçı , saat kaçta ve İşte tüm detaylar...

'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz 'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren , son 32 turunda karşı karşıya geliyor. severler ise arama motorlarında Roma - Gent maçı , saat kaçta ve sorusunun yanıtını arıyor.

CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan kadroya dahil edilmedi.

AVRUPA LİGİ ROMA - GENT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi son 32 turu Roma - Gent karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare; Bezus, Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; David, Kvilitaia

  1. 20.02.2020
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