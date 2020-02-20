Roma - Gent UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma - Gent | CANLI

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Roma - Gent | CANLI

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda İtalyan devi ile ekibi karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz 'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren , son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan kadroya dahil edilmedi.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 23:05
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