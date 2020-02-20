UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda İtalyan devi Roma ile Belçika ekibi Gent karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA
Milli futbolcu Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Çetin kadroya dahil edilmedi.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 23:05
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Roma - Gent | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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