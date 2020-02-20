Roma - Gent | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

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CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Çetin kadroya dahil edilmedi.