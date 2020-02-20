Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, H Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal ile Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren Olympiakos karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Olympiakos - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.

AVRUPA LİGİ OLYMPİAKOS - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Olympiakos - Arsenal karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Georgios Karaiskák Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Sa; Elabdellaoui, Cisse, Semedo, Tsimikas; Masouras, Camara, Bouchalakis, Lovera; El-Arabi, Hassan

Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette