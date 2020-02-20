Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

- maçı saat kaçta

Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda Yunanistan ekibi ile İngiliz devi karşı karşıya geliyor. Peki Olympiakos - Arsenal maçı , saat kaçta ve İşte tüm detaylar...

son 32 turunda, H Grubu'nu lider tamamlayan ile Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren karşı karşıya geliyor. severler ise arama motorlarında Olympiakos - Arsenal maçı , saat kaçta ve sorusunun yanıtını arıyor.

AVRUPA LİGİ OLYMPİAKOS - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

son 32 turu Olympiakos - Arsenal karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Georgios Karaiskák Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Sa; Elabdellaoui, Cisse, Semedo, Tsimikas; Masouras, Camara, Bouchalakis, Lovera; El-Arabi, Hassan

Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette

  1. 20.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN