Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, H Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal ile Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren Olympiakos karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Olympiakos - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.
AVRUPA LİGİ OLYMPİAKOS - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Olympiakos - Arsenal karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Georgios Karaiskák Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Sa; Elabdellaoui, Cisse, Semedo, Tsimikas; Masouras, Camara, Bouchalakis, Lovera; El-Arabi, Hassan
Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette
- 20.02.2020
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Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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