Olympiakos - Arsenal | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Olympiakos - Arsenal | CANLI

son 32 turunda Yunanistan ekibi ile İngiliz devi karşı karşıya geliyor. İki takım da Londra'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren ile H Grubu'nu lider tamamlayan son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

CANLI | OLYMPIAKOS-ARSENAL


11'LER

Olympiakos: Sa, Ba, Semedo, Tsimikas, Elabdellaoui, Camara, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, El Arabi

Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka; Willock, Martinelli; Lacazette, Aubameyang

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 22:59
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