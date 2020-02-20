Olympiakos - Arsenal | CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da Londra'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal son 32 turunda karşı karşıya geliyor.
CANLI | OLYMPIAKOS-ARSENAL
11'LER
Olympiakos: Sa, Ba, Semedo, Tsimikas, Elabdellaoui, Camara, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, El Arabi
Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka; Willock, Martinelli; Lacazette, Aubameyang
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 22:59
- 10 yaşındaki Manchester United taraftarından Klopp'a mektup: Lütfen artık kaybedin
- Ufuk Sarıca: Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kazanarak başlamak en büyük isteğimiz
- Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı
- Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor
- "TSYD toplantısına tüm başkanlar katılmalı"
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Olympiakos - Arsenal | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.