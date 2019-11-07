Wolfsberger - Başakşehir | CANLI

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'e konuk oluyor.

Lavanttal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor.

İLK 11'LER

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 6. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

DEPLASMANDA 12. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.