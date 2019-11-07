Wolfsberger - Başakşehir | CANLI
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakeşhir, Lavanttal Stadyumu'nda Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'e konuk oluyor.
Lavanttal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor.
İLK 11'LER
Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 6. SINAV
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.
DEPLASMANDA 12. MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 23:05
- Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!
- Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...
- Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor
- Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!
- Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Wolfsberger - Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.