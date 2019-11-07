Wolfsberger - Başakşehir | CANLI - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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- Başakşehir | CANLI

Wolfsberger - Başakşehir | CANLI

4. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakeşhir, Lavanttal Stadyumu'nda Avusturya ekiplerinden 'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

4. karşılaşmasında , deplasmanda Avusturya ekibi 'e konuk oluyor.

Lavanttal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor.

İLK 11'LER

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 6. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

DEPLASMANDA 12. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 23:05
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