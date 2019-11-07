MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Lavanttal Stadyumu'nda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger'e konuk oldu.
Lavanttal Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Rnic, ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Başakşehir penaltı kazandı.
Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.
Dakikalar 84'ü gösterirken Enzo Crivelli farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Golden hemen 3 dakika sonra sahneye yine Crivelli çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.
Bu skor sonrası Medipol Başakşehir 7 puan ile liderliğe yükselirken, Wolfsberger 4 puan ile son sırada yer aldı.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 18:50
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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