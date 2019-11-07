MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET

MAÇ SONUCU 0-3 | ÖZET

MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET

Avrupa Ligi J Grubu 4. karşılaşmasında temsilcimiz , Lavanttal Stadyumu'nda Avusturya ekibi 'i 3-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Avrupa Ligi J Grubu'nda , deplasmanda 'e konuk oldu.

Lavanttal Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Rnic, ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Başakşehir penaltı kazandı.

Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Dakikalar 84'ü gösterirken Enzo Crivelli farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Golden hemen 3 dakika sonra sahneye yine Crivelli çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.

Bu skor sonrası Medipol Başakşehir 7 puan ile liderliğe yükselirken, Wolfsberger 4 puan ile son sırada yer aldı.

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 18:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN