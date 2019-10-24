Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Başakşehir, evinde Avusturya ekiplerinden Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor. Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. İki ekibin 3 puan için mücadele vereceği karşılaşmanın yayın bilgileri de taraftarlar tarafından araştırılıyor... Peki, Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman? İşte karşılaşmadan önemli bilgiler...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Başakşehir: Mert, G. Clichy, Ponck, Skertel, Junior Caiçara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, A. Okechukwu, E. Visca, F. Gulbrandsen, E. Crivelli
Wolfsberger: A. Kofler, L. Schmitz, N. Rnic, M. Sollbauer, M. Novak, M. Ritzmaier, M. Liendl, R. Schmid, M. Leitgeb, S.Weissman, A. Niangbo
OYUNCULARDA SON DURUM...
Ev sahibi ekipte Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.
Misafir takımda ise sakat oyuncu bulunmuyor.
İSTATİSTİKLER
Başakşehir ile Wolfsberger, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken; temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Avusturya takımına rakip oluyor.
Avrupa kupalarında altı maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir (2B 4M), bu süreçte sadece son karşılaşmada gol sevinci yaşayabildi (1-1 vs Mönchengladbach).
Bu sezon Avrupa arenasında çıktığı iki maçta beş gol atan ve yenilgi almayan Wolfsberger (1G 1B), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında rakip fileleri sadece üç kez havalandırabilmişti (2G 2B).
2019/20 Avrupa Lig sezonunda oynanan grup maçlarında en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Wolfsberger (%32.9).
Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'den (5) daha fazla gol yiyen sadece üç takım var (7; Krasnodar, CSKA Moskova ve Dudelange).
Avrupa Ligi gruplarında geride kalan iki haftada Astana'nın (30) ardından en fazla top kapan takım Wolfsberger (29).
Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir formasıyla birden fazla isabetli şut çekebilen tek oyuncu Edin Visca (2).
Wolfsberger'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı beş golün üçünde Michael Liendl'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 09:46
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
şükrü Bize gelmesinde!
-
Falcao tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Mbaye Diagne Ben olsaydım penaltı kazandırırdım orda,nefret ettim senden sakat Falcao
-
Galatasaray maçı sonrası flaş ifadeler! 'İstanbul cehennemi bir yalan'
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bizim stat ile karıştırdılar tabi gayet normal...
Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.