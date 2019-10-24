Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Mert, G. Clichy, Ponck, Skertel, Junior Caiçara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, A. Okechukwu, E. Visca, F. Gulbrandsen, E. Crivelli

Wolfsberger: A. Kofler, L. Schmitz, N. Rnic, M. Sollbauer, M. Novak, M. Ritzmaier, M. Liendl, R. Schmid, M. Leitgeb, S.Weissman, A. Niangbo

OYUNCULARDA SON DURUM...

Ev sahibi ekipte Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

Misafir takımda ise sakat oyuncu bulunmuyor.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir ile Wolfsberger, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken; temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Avusturya takımına rakip oluyor.

Avrupa kupalarında altı maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir (2B 4M), bu süreçte sadece son karşılaşmada gol sevinci yaşayabildi (1-1 vs Mönchengladbach).

Bu sezon Avrupa arenasında çıktığı iki maçta beş gol atan ve yenilgi almayan Wolfsberger (1G 1B), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında rakip fileleri sadece üç kez havalandırabilmişti (2G 2B).

2019/20 Avrupa Lig sezonunda oynanan grup maçlarında en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Wolfsberger (%32.9).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'den (5) daha fazla gol yiyen sadece üç takım var (7; Krasnodar, CSKA Moskova ve Dudelange).

Avrupa Ligi gruplarında geride kalan iki haftada Astana'nın (30) ardından en fazla top kapan takım Wolfsberger (29).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir formasıyla birden fazla isabetli şut çekebilen tek oyuncu Edin Visca (2).

Wolfsberger'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı beş golün üçünde Michael Liendl'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).