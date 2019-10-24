Medipol Başakşehir - Wolfsberger | CANLI
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Başakşehir, evinde Avusturya ekiplerinden Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor. Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. İki ekibin 3 puan için mücadele verdiği karşılaşmanın CANLI anlatımına fotomac.com.tr olarak haberimizden ulaşabilirsiniz...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşıyor. Mücadelenin CANLI skor takibi fotomac.com.tr'de...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo
OYUNCULARDA SON DURUM...
Ev sahibi ekipte Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.
Misafir takımda ise sakat oyuncu bulunmuyor.
İSTATİSTİKLER
Başakşehir ile Wolfsberger, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken; temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Avusturya takımına rakip oluyor.
Avrupa kupalarında altı maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir (2B 4M), bu süreçte sadece son karşılaşmada gol sevinci yaşayabildi (1-1 vs Mönchengladbach).
Bu sezon Avrupa arenasında çıktığı iki maçta beş gol atan ve yenilgi almayan Wolfsberger (1G 1B), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında rakip fileleri sadece üç kez havalandırabilmişti (2G 2B).
2019/20 Avrupa Lig sezonunda oynanan grup maçlarında en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Wolfsberger (%32.9).
Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'den (5) daha fazla gol yiyen sadece üç takım var (7; Krasnodar, CSKA Moskova ve Dudelange).
Avrupa Ligi gruplarında geride kalan iki haftada Astana'nın (30) ardından en fazla top kapan takım Wolfsberger (29).
Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir formasıyla birden fazla isabetli şut çekebilen tek oyuncu Edin Visca (2).
Wolfsberger'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı beş golün üçünde Michael Liendl'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 19:54
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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