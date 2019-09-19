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19 Eylül 2019, Perşembe
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Getafe- maçı saat kaçta hangi kanalda?

Getafe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

'nde temsilcimiz deplasmanda ekiplerinden Getafe ile karşılaşacak. Abdülkadir Ömür, Ekuban ve gibi yıldız isimlerinden yoksun olan Fırtına, Avrupa ligi'ne Galibiyet ile başlamak istiyor. Peki Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz yeniden 'nde boy gösterecek. Fırtına ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Birçok yıldızından eksik olan bordo-mavililerde Ünal Karaman'ın kuracağı kadro şimdiden merak konusu oldu. İşte Getafe Trabzonspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fırtına, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, , Gaston Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, , Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar.

Sakatlıkları bulunan , Onazi, , Ekuban, Yusuf ve Fernandes sakatlıkları bulunduğundan dolayı kadroya alınmadı.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, , Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

STURRIDGE HEYECANI

Trabzonspor'da Sturridge heyecanı bitmek bilmiyor. Gençlerbirliği ile oynanan zorlu mücadelede oyuna sonradan giren harika paslar vererek taraftarı coşturan Sturridge'nin Getafe karşısında sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmatacağı merak ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'ın İngiliz yıldıza yeniden ikinci yarıda şans vereceği öğrenildi.

AVRUPA'DA 5. SINAV

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

3. KEZ GRUPLARDA

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 09:37
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