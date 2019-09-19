Getafe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Trabzonspor yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Fırtına ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Birçok yıldızından eksik olan bordo-mavililerde Ünal Karaman'ın kuracağı kadro şimdiden merak konusu oldu. İşte Getafe Trabzonspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fırtına, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar.

Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onazi, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Yusuf ve Fernandes sakatlıkları bulunduğundan dolayı kadroya alınmadı.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

STURRIDGE HEYECANI

Trabzonspor'da Sturridge heyecanı bitmek bilmiyor. Gençlerbirliği ile oynanan zorlu mücadelede oyuna sonradan giren harika paslar vererek taraftarı coşturan Sturridge'nin Getafe karşısında sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmatacağı merak ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'ın İngiliz yıldıza yeniden ikinci yarıda şans vereceği öğrenildi.

AVRUPA'DA 5. SINAV

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

3. KEZ GRUPLARDA

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.