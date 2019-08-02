Malatya destanı
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Yeni Malatyaspor, 2-2’nin rövanşında Sloven takımı Ljubljana’yı 1-0 yenip eledi, 3. ön eleme turunda Partizan’la eşleşti.
BİR TOP DİREKTE
Skoru korumak için zaman geçiren rakibin kalesini ablukaya alan Yeni Malatya'da 58'de Bifouma'nın bir şutu direkten döndü. Temzsilcimiz, Gökhan Töre ve Guilherme'nin oyuna girmesiyle daha da hareketlendi. Malatya'ya turu getiren gol 77'de geldi. Töre'nin ortasında Jahovic kafayla golünü attı ve turu müjdeledi.
- 2.8.2019
-
Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
-
‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
-
Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Malatya destanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.