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02 Ağustos 2019, Cuma
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Malatya destanı

Malatya destanı

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan , 2-2’nin rövanşında Sloven takımı Ljubljana’yı 1-0 yenip eledi, 3. ön eleme turunda Partizan’la eşleşti.

, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı. Evinde 2-2 berabere kaldığı rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Malatya, rakipten Cekici'nin 38'de kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Olimpija karşısında etkili oynadı.

BİR TOP DİREKTE
Skoru korumak için zaman geçiren rakibin kalesini ablukaya alan Yeni Malatya'da 58'de Bifouma'nın bir şutu direkten döndü. Temzsilcimiz, ve Guilherme'nin oyuna girmesiyle daha da hareketlendi. Malatya'ya turu getiren gol 77'de geldi. Töre'nin ortasında Jahovic kafayla golünü attı ve turu müjdeledi.
  1. 2.8.2019
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