Farnolle: Utanç duymalılar! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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: Utanç duymalılar!

Farnolle: Utanç duymalılar!

Slovenya'da ırkçı saldırıya uğrayan kaleci , maç sonunda açıklamalar yaptı. Taraftarların yaptıklarının herkese mal etmemek gerekli diyen Farnolle "Bundan utanç duymalılar" ifadelerini kullandı.

Slovenya'da ırkçı saldırıya uğrayan kaleci , yaşadığı iğrenç saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Utanç duyulacak hareketler vardı, kınıyoruz. Taraftarlar ülkeyi kötü temsil ediyorlar. Bunlar utanç duyulacak hareketler. Buraya futbol oynamaya geldik. Beyaz veya Afrikalı ayrımı yapılmamalı."
  1. 2.8.2019
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