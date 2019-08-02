Farnolle: Utanç duymalılar!
Slovenya'da ırkçı saldırıya uğrayan kaleci Farnolle, maç sonunda açıklamalar yaptı. Taraftarların yaptıklarının herkese mal etmemek gerekli diyen Farnolle "Bundan utanç duymalılar" ifadelerini kullandı.
Slovenya'da ırkçı saldırıya uğrayan kaleci Farnolle, yaşadığı iğrenç saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Utanç duyulacak hareketler vardı, kınıyoruz. Taraftarlar ülkeyi kötü temsil ediyorlar. Bunlar utanç duyulacak hareketler. Buraya futbol oynamaya geldik. Beyaz veya Afrikalı ayrımı yapılmamalı."
- 2.8.2019
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