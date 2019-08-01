Turla da gel - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri Turla da gel

Turla da gel

Turla da gel

Yeni , Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün 21.00'de Slovenya'dan Olimpija Ljubljana karşısında tur arayacak. Evinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılara rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler de yetiyor.

Yeni , Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün 21.00'de Slovenya'dan Olimpija Ljubljana karşısında tur arayacak. Evinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılara rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler de yetiyor. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda turlayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi durumunda, Partizan ()-C.Quay (Galler) eşleşmesinin galibiyle 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak. İlk karşılaşmayı Partizan, deplasmanda 1-0 kazandı.

  1. 1.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turla da gel haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN