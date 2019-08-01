Turla da gel

Yeni Malatya, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün 21.00'de Slovenya'dan Olimpija Ljubljana karşısında tur arayacak. Evinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılara rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler de yetiyor. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda turlayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi durumunda, Partizan (Sırbistan)-C.Quay (Galler) eşleşmesinin galibiyle 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak. İlk karşılaşmayı Partizan, deplasmanda 1-0 kazandı.