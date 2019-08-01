Turla da gel
Yeni Malatya, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün 21.00'de Slovenya'dan Olimpija Ljubljana karşısında tur arayacak. Evinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılara rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler de yetiyor.
Yeni Malatya, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün 21.00'de Slovenya'dan Olimpija Ljubljana karşısında tur arayacak. Evinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılara rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler de yetiyor. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda turlayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi durumunda, Partizan (Sırbistan)-C.Quay (Galler) eşleşmesinin galibiyle 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak. İlk karşılaşmayı Partizan, deplasmanda 1-0 kazandı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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