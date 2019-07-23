UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı

UEFA ön eleme turunda 5 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

UEFA 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak tek müsabakayla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Torshavn (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Dudelange (Lüksemburg): 1-2

Santa Coloma (Andorra) - Astana (Kazakistan): 0-0

Tre Penne (San Marino) - Süduva (Litvanya): 0-5

  1. 24.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN