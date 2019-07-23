UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.
2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak tek müsabakayla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0
Torshavn (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Dudelange (Lüksemburg): 1-2
Santa Coloma (Andorra) - Astana (Kazakistan): 0-0
Tre Penne (San Marino) - Süduva (Litvanya): 0-5
- 24.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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