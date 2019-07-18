Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'un 2.ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Sloven takımı NK Olimpija, ilk maçta 2-0 yenildiği Letonya'nın RFS takımını deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Yeni Malatyaspor ile NK Olimpija arasında ilk maç 25 Temmuz'da Malatya'da oynanacak. Rövanş ise 1 Ağustos tarihinde Slovenya'da olacak.