Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

'un 'ndeki rakibi belli oldu!

Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

'un 2. ön eleme turunda rakibi belli oldu. Sloven takımı NK Olimpija, ilk maçta 2-0 yenildiği Letonya'nın RFS takımını deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Tarihinde ilk kez 'nde mücadele edecek olan 'un 2.ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Sloven takımı NK Olimpija, ilk maçta 2-0 yenildiği Letonya'nın RFS takımını deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.
Yeni Malatyaspor ile NK Olimpija arasında ilk maç 25 Temmuz'da Malatya'da oynanacak. Rövanş ise 1 Ağustos tarihinde Slovenya'da olacak.

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 21:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN