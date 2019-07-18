Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi belli oldu. Sloven takımı NK Olimpija, ilk maçta 2-0 yenildiği Letonya'nın RFS takımını deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'un 2.ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Sloven takımı NK Olimpija, ilk maçta 2-0 yenildiği Letonya'nın RFS takımını deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.
Yeni Malatyaspor ile NK Olimpija arasında ilk maç 25 Temmuz'da Malatya'da oynanacak. Rövanş ise 1 Ağustos tarihinde Slovenya'da olacak.
- 18.07.2019
- Güncelleme: 18.07.2019 21:10
- Fenerbahçe son dakika haberi: Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!
- Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!
- Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!
- Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe idmanında çok konuşulan fotoğraf! Olaylı derbi sonrası Jailson ve Rodrigues...
-
Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'e...
Toplam 1
Yorum
mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
-
Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
-
Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.