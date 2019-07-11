UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı devirdi!
Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-2 yendi.
Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-2 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Letonya ekibi Rigas'ı Stozice Stadı'nda konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Rigas, 52. dakikada penaltıdan Darko Lemajic, 88. dakikada Glebs Kluskins ve 90+3. dakikada Tin Vukmanic ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ev sahibi Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 81. dakikada Eric Boakye ve 90. dakikada Luka Menalo kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00'da Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak.
Eşleşmede tur atlayacak taraf, Yeni Malatyaspor'un rakibi olacak.
- 11.07.2019
- Güncelleme: 11.07.2019 23:38
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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