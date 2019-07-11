UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı devirdi! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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'nde deplasmanda 'yı devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı devirdi!

'un 2. ön eleme turundaki rakibinin belirleneceği 1. ön eleme turu ilk karşılaşmasında , deplasmanda 'yı 3-2 yendi.

'un 2. ön eleme turundaki rakibinin belirleneceği 1. ön eleme turu ilk karşılaşmasında , deplasmanda 'yı 3-2 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, ekibi Rigas'ı Stozice Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Rigas, 52. dakikada penaltıdan Darko Lemajic, 88. dakikada Glebs Kluskins ve 90+3. dakikada Tin Vukmanic ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ev sahibi Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 81. dakikada Eric Boakye ve 90. dakikada Luka Menalo kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00'da Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak.

Eşleşmede tur atlayacak taraf, Yeni Malatyaspor'un rakibi olacak.

  1. 11.07.2019
  2. Güncelleme: 11.07.2019 23:38
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