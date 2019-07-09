UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.
Bu maçların rövanşları, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Saint Joseph's (Cebelitarık)-Rangers (İskoçya): 0-4
Gzira (Malta)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-2
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Titograd (Karadağ): 4-0
- 09.07.2019
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