UEFA Avrupa Ligi finali öncesi olay: 2 yaralı

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşanacak. İngiltere Premier Lig'in iki dev kulübünün karşı karşıya geleceği mücadelede TSİ 22.00'de oynanacak.

Maç öncesi iki takımın taraftarları iki ülke arasındaki uzun mesafeye rağmen Bakü'ye akın ederken, maç öncesi olaylar çıktığı bilgisi geldi. Sky Sports'un son dakika geçtiği habere göre iki İngiliz taraftar karşılaşma öncesi çıkan olaylar nedeniyle yaralandı.

Kupanın sahibini bulacağı final müsabakası 68 bin 700 kişi kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım taraftarları için toplam 12 bin bilet ayrıldı.

KARİYERİNİN SON MAÇI

Bu arada Arsenal'in tecrübeli file bekçisi Petr Cech bu maçla birlikte kariyerini noktalayacak. 37 yaşındaki Çek eldiven forma şansı bulabilirse, bu akşam eski takımı Chelsea'ye karşı oynayacak.