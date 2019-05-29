UEFA Avrupa Ligi finali öncesi olay: 2 yaralı
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Avrupa Ligi finali öncesi olay: 2 yaralı

UEFA Avrupa Ligi finali öncesi olay: 2 yaralı

Bu akşam 'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Avrupa Ligi final maçı öncesi ve taraftarları karşı karşıya geldi. Son dakika haberine göre çıkan olaylarda iki taraftar yaralandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Avrupa Ligi'nde final heyecanı bugün 'ın başkenti Bakü'de yaşanacak. 'in iki dev kulübünün karşı karşıya geleceği mücadelede TSİ 22.00'de oynanacak.

Maç öncesi iki takımın taraftarları iki ülke arasındaki uzun mesafeye rağmen Bakü'ye akın ederken, maç öncesi olaylar çıktığı bilgisi geldi. Sky Sports'un son dakika geçtiği habere göre iki İngiliz taraftar karşılaşma öncesi çıkan olaylar nedeniyle yaralandı.

Kupanın sahibini bulacağı final müsabakası 68 bin 700 kişi kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım taraftarları için toplam 12 bin bilet ayrıldı.

KARİYERİNİN SON MAÇI

Bu arada 'in tecrübeli file bekçisi bu maçla birlikte kariyerini noktalayacak. 37 yaşındaki Çek eldiven forma şansı bulabilirse, bu akşam eski takımı 'ye karşı oynayacak.

  1. 29.05.2019
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