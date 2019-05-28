Bakü geri sayıma geçti – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri Bakü geri sayıma geçti

geri sayıma geçti

Bakü geri sayıma geçti

'ne ev sahipliği yapacak olan 'ın başkenti 'de geri sayım başladı.

'ne ev sahipliği yapacak olan 'ın başkenti 'de geri sayım başladı. Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak dev maç öncesi şehirde festival alanı açıldı. Etkinlikte UEFA Kupası da sergilendi.
  1. 28.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakü geri sayıma geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN