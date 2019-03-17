Miroslav Stoch: 'Hep hayalimdi'
17 Mart 2019, Pazar
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: 'Hep hayalimdi'

Miroslav Stoch: 'Hep hayalimdi'

'nde Sevilla'yı eleyerek tarih yazan Slavia Prag'ın başarılı oyuncusu , eşleşmesi ile ilgili konuştu.

'nde Sevilla'yı saf dışı bırakarak çeyrek finalde ile eşleşen Slavia Praglı , "Chelsea ile eşleşmek hayalimdi. Chelsea kesinlikle favori. Ama Sevilla da favoriydi, turu biz geçtik. Bu sefer rakip daha zorlu ama ne olacağını kimse bilemez" dedi.
  1. 17.3.2019
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