Miroslav Stoch: 'Hep hayalimdi'
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı eleyerek tarih yazan Slavia Prag'ın başarılı oyuncusu Miroslav Stoch, Chelsea eşleşmesi ile ilgili konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı saf dışı bırakarak çeyrek finalde Chelsea ile eşleşen Slavia Praglı Miroslav Stoch, "Chelsea ile eşleşmek hayalimdi. Chelsea kesinlikle favori. Ama Sevilla da favoriydi, turu biz geçtik. Bu sefer rakip daha zorlu ama ne olacağını kimse bilemez" dedi.
- 17.3.2019
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