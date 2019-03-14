MAÇ SONUCU l İnter 0 - 1 Frankfurt l ÖZET
Inter, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'a evinde 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Inter, 0-0 biten maçın rövanşında San Siro'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Konuk ekip, Luka Jovic'in golüyle maçtan 0-1 galip ayrılarak tur atlamayı başardı.
Inter, 0-0 rövanşında sahasında E. Frankfurt'u konuk etti. Maçtaki tek gol 5. dakikada Luka Jovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından E. Frankfurt tur atladı ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
- 15.03.2019
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Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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