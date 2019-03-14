MAÇ SONUCU l İnter 0 - 1 Frankfurt l ÖZET – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU l İnter 0 - 1 Frankfurt l ÖZET

MAÇ SONUCU l İnter 0 - 1 Frankfurt l ÖZET

Inter, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'a evinde 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Avrupa Ligi son 16 turunda Inter, 0-0 biten maçın rövanşında San Siro'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Konuk ekip, Luka Jovic'in golüyle maçtan 0-1 galip ayrılarak tur atlamayı başardı.

Inter, 0-0 rövanşında sahasında E. Frankfurt'u konuk etti. Maçtaki tek gol 5. dakikada Luka Jovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından E. Frankfurt tur atladı ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

  1. 15.03.2019
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