Inter Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Inter evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. İlk maçta Alman ekibi karşısında deplasmanda galibiyet alıp işini kolaylaştırmak isteyen Inter hedefine ulaşamadı ve ilk karşılaşma 0-0 bitti. Eintracht Frankfurt ise deplasmanda atacağı gol ya da gollerle rakibini zora sokup maçtan zaferle ayrılarak çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki Inter Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta kanal bilgileri neler? Maça dair bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Inter evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek karşılaşmanın ilk randevusu 0-0 tamamlanmıştı. İşte sporseverler tarafından araştırılan karşılaşmanın yayın bilgileri...
Inter - Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Inter - Eintracht Frankfurt , UEFA Avrupa Ligi maçı 14 Mart günü Bein Sports 1, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.
- 14.03.2019
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Toplam 1
Yorum
AVRUPA ŞAMPİYONU OL FATİH HOCA NE YAP ET TAKIMIN % 90 NINI YERLİ YAP. TÜRKİYE DE GS DA OYNAYACAK 1,2,3 CÜ LİGTE NE FUTBOLCULAR VAR. YETER Kİ SEN İSTE. SONRADA
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Mikail Fenerbahçe’de
Toplam 2
Yorum
uzman dr elif elmasıda isteyen varken hemen satın. ömer faruk beyaz varken elif trışka
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Lucescu’lar Beşiktaş’ta!
Toplam 6
Yorum
coskun Yonetimin yapacagi en guzel en dogru hamle, Samet hocaya bu takimi emanet etmis olmasidir. Ne Guti nede Sergen bu takimin yukunu kaldiramaz
Inter Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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