Inter Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Inter evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek karşılaşmanın ilk randevusu 0-0 tamamlanmıştı. İşte sporseverler tarafından araştırılan karşılaşmanın yayın bilgileri...

Inter - Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Inter - Eintracht Frankfurt , UEFA Avrupa Ligi maçı 14 Mart günü Bein Sports 1, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.