Inter Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...
14 Mart 2019, Perşembe
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Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...

Inter Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...

son 16 turu maçında Inter evinde 'u ağırlıyor. İlk maçta Alman ekibi karşısında deplasmanda galibiyet alıp işini kolaylaştırmak isteyen Inter hedefine ulaşamadı ve ilk karşılaşma 0-0 bitti. Eintracht Frankfurt ise deplasmanda atacağı gol ya da gollerle rakibini zora sokup maçtan zaferle ayrılarak çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki saat kaçta kanal bilgileri neler? Maça dair bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...

'nde son 16 heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Inter evinde 'u konuk ediyor. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek karşılaşmanın ilk randevusu 0-0 tamamlanmıştı. İşte sporseverler tarafından araştırılan karşılaşmanın yayın bilgileri...

Inter - Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Inter - Eintracht Frankfurt , UEFA Avrupa Ligi maçı 14 Mart günü Bein Sports 1, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

  1. 14.03.2019
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