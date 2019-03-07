UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor... Çeyrek final yolunda Chelsea, Stamford Bridge Stadyumu'nda Rusya'dan Dinamo Kiev'i ağırlayacak. İngiliz temsilcisi hesaplarını galibiyet üzerinde kurarken Dinamo Kiev de sürpriz bir zafer almamın peşinde... Futbolseverler de heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini araştırıyor... Peki Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman? İşte yanıtı...

Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. BeIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.