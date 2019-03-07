Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 
07 Mart 2019, Perşembe
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında kupanın favorilerinden evinde 'i konuk ediyor. İngiliz temsilcisi evinde farklı bir galibiyet alarak Rusya'da işini şansa bırakmak istemiyor. Peki maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor... Çeyrek final yolunda , Stamford Bridge Stadyumu'nda Rusya'dan 'i ağırlayacak. İngiliz temsilcisi hesaplarını galibiyet üzerinde kurarken Dinamo Kiev de sürpriz bir zafer almamın peşinde... Futbolseverler de heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini araştırıyor... Peki maçı ne zaman? İşte yanıtı...

Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. BeIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

  1. 07.03.2019
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