Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında kupanın favorilerinden Chelsea evinde Dinamo Kiev'i konuk ediyor. İngiliz temsilcisi evinde farklı bir galibiyet alarak Rusya'da işini şansa bırakmak istemiyor. Peki Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor... Çeyrek final yolunda Chelsea, Stamford Bridge Stadyumu'nda Rusya'dan Dinamo Kiev'i ağırlayacak. İngiliz temsilcisi hesaplarını galibiyet üzerinde kurarken Dinamo Kiev de sürpriz bir zafer almamın peşinde... Futbolseverler de heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini araştırıyor... Peki Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman? İşte yanıtı...
Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. BeIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 07.03.2019
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Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Chelsea Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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