UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)
20.55 Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)
20.55 Rennes (Fransa) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
- 06.03.2019
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Çöküş yaşadı
Toplam 1
Yorum
FETTAH hakem hataları yüzünden bir takımı nasıl saf dışı bıraktıklarına baksınlar, eserleriyle övünsünler.
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Toplam 1
Yorum
mehmet tarihi ve mesajı bir yere kaydedin en az 4 mağlubiyeti olur
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"Kandırıldım"
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal KARAMAN ' dan ders al sayın KARADENİZ kulübün ekonomik durumu iyi değil diye alacaklarından vazgeçti ?
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