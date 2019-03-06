UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.

'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Sevilla () - Slavia Prag (Çekya)

20.55 (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

20.55 () - Inter ()

20.55 Zenit () - Villarreal (İspanya)

20.55 Rennes (Fransa) - ()

23.00 (İngiltere) - (Ukrayna)

23.00 (İtalya) - Salzburg ()

23.00 (İspanya) - (Rusya)

  1. 06.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN