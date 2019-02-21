UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Valencia, sahasında konuk ettiği maçta Celtic'i 1-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. İspanyol ekibi ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Valencia ile Celtic, Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Valencia'ya turu getiren golü 70. dakikada Kevin Gameiro kaydetti.
Celtic'te Jeremy Toljan karşılaşmada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
- 21.2.2019 23:11
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
Valencia'ya tek gol yetti! Celtic'ten veda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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