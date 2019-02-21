Valencia'ya tek gol yetti! Celtic'ten veda... 
21 Şubat 2019, Perşembe
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'ya tek gol yetti! 'ten veda...

Valencia'ya tek gol yetti! Celtic'ten veda...

son 32 turu rövanş karşılaşmasında , sahasında konuk ettiği maçta 'i 1-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. İspanyol ekibi ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

son 32 turu rövanş karşılaşmasında ile , Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Valencia'ya turu getiren golü 70. dakikada Kevin Gameiro kaydetti.

Celtic'te Jeremy Toljan karşılaşmada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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  1. 21.2.2019 23:11
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