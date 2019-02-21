Avrupa Ligi'nde son 32 turu tamamlandı
21 Şubat 2019, Perşembe
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'nde son 32 turu tamamlandı

Avrupa Ligi'nde son 32 turu tamamlandı

UEFA 'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan , ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz temsilcisi ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'le geçen İngiltere temsilcisi , rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibini 55. dakikada , 74. dakikada Ross Barkley ve 84. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 3-0 yenerek tur atladı. Malmö'de Rasmus Bengtsson, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk karşılaşmada Avustralya ekibi 'i 1-0 yenen İtalya temsilcisi Inter ise evinde oynadığı rövanş mücadelesini 11. dakikada Matias Vecino, 18. dakikada Andrea Ranocchia, 80. dakikada Ivan Perisic ve 87. dakikada Matteo Politano'nun ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak zorlanmadan üst tura kaldı.

, Rennes, ve UEFA 'nde adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Maçların sonuçları şöyle:

Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan): 1-0 (2-2)

(İspanya)-Rennes (Fransa) : 1-3 (3-3)

Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1)

(Almanya)-Krasnodar (Rusya): 1-1 (0-0)

Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0)

Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya): 4-0 (1-0)

  1. 22.2.2019 01:17
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