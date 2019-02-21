UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Arsenal evinde BATE Borisov'u 3-0'la geçerek adını son 16'ya yazdırdı.
İlk karşılaşmayı 1-0 kaybederek büyük bir yıkım yaşayan İngiliz devi Arsenal, evinde sürpriz yapmadı ve rakibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, Volkov (Kendi kalesine), 39. dakika Mustafi ve Papastatopulos kaydetti.
ARSENAL - BATE BORİSOV MAÇININ İLK 11'LERİ:
Arsenal: Cech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi, Aubameyang
BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Volkov, Filipenko, Filipoviç, Simoviç, Dragun, Miliç, Baha, Stasevich, Skavysh
- 21.2.2019 23:02
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Arsenal BATE Borisov'a acımadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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