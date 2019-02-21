Arsenal BATE Borisov'a acımadı!
21 Şubat 2019, Perşembe
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Borisov'a acımadı!

Arsenal BATE Borisov'a acımadı!

Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında evinde Borisov'u 3-0'la geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

İlk karşılaşmayı 1-0 kaybederek büyük bir yıkım yaşayan İngiliz devi , evinde sürpriz yapmadı ve rakibi Borisov'u 3-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, Volkov (Kendi kalesine), 39. dakika Mustafi ve Papastatopulos kaydetti.

ARSENAL - BATE BORİSOV MAÇININ İLK 11'LERİ:

Arsenal: Cech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi, Aubameyang

BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Volkov, Filipenko, Filipoviç, Simoviç, Dragun, Miliç, Baha, Stasevich, Skavysh

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  1. 21.2.2019 23:02
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