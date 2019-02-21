Arsenal BATE Borisov'a acımadı!

İlk karşılaşmayı 1-0 kaybederek büyük bir yıkım yaşayan İngiliz devi Arsenal, evinde sürpriz yapmadı ve rakibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, Volkov (Kendi kalesine), 39. dakika Mustafi ve Papastatopulos kaydetti.

ARSENAL - BATE BORİSOV MAÇININ İLK 11'LERİ:

Arsenal: Cech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi, Aubameyang

BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Volkov, Filipenko, Filipoviç, Simoviç, Dragun, Miliç, Baha, Stasevich, Skavysh