Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...

Zenit Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu... UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek.

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.

Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani