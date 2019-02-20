Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...
20 Şubat 2019, Çarşamba
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maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...

Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...

son 32 turunda mücadele eden temsilcimizlerimizden Feenrbahçe, Rus ekiplerinden ' konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair önemli bilgiler...

maçı için nefesler tutuldu... 'nde emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek.

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, , Nabil Dirar, Miha Zajc, , Ferdi Kadıoğlu ve , UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.

Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani

  1. 20.2.2019 11:37
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