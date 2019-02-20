Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcimizlerimizden Feenrbahçe, Rus ekiplerinden Zenit' konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair önemli bilgiler...
Zenit Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu... UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek.
Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.
Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani
- 20.2.2019 11:37
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Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
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Tolgay'a dürümlü protesto
Toplam 2
Yorum
muhittin bence hiç kaale almasınlar...
Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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