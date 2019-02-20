UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
Temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'ya, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.
Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibine konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.
Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:
BUGÜN:
20.00 Sevilla (İspanya) - Lazio (İtalya)
YARIN:
20.55 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya) - Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya) - Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya) - Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)
- 20.2.2019 10:53
- Güncelleme: 20.2.2019 14:36
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2 farklı tablo sergilendi
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu takım çift forveti kaldırmıyor hocam zaten ön liberosuz oynuyoruz bari orta sahayı kalabalık tutalım ?
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Özel terapi
Toplam 1
Yorum
baksoy Adam formsuzsa oynatma be hocam yok başka futbolcu ?
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 3
Yorum
baksoy Yola açık olsun bu takımdan ne efsaneler gitmedi ki RODELLEGA ' nın gitmesine üzülelim ? Adam 6 penaltı atmış üçünü kaçırmış 7. sini atmak i
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