UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Temsilcimiz Portekiz ekibi 'ya, ise 'nın Zenit takımına konuk olacak.

'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.

, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın deplasmanda 'nın Zenit ekibine konuk olacak. Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden bir diğer temsilcimiz ise Portekiz'in takımı ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:
BUGÜN:
20.00 Sevilla () - Lazio ()
YARIN:
20.55 Arsenal () - BATE (Belarus)
20.55 (Hırvatistan) - (Çekya)
20.55 () - ()
20.55 Napoli (İtalya) - Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg () - Club Brugge ()
20.55 Villarreal (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya) - Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya) - Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

  1. 20.2.2019 10:53
  2. Güncelleme: 20.2.2019 14:36
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