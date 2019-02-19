UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın ve 21 Şubat Perşembe günü 16 maç yapılacak.
Bu kulvarda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü maçlarını oynayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Luz Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.00 Sevilla (İspanya)-Lazio (İtalya)
PERŞEMBE:
20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)
- 19.2.2019 10:10
- Güncelleme: 19.2.2019 12:34
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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