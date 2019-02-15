Benfica Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadeleyi 1-2 kaybetti. Peki UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Benfica-Galatasaray rövanş maçı ne zaman oynanacak? Taraftarlar rövanş maçı öncesi 'Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bu maçın tarihi ve diğer detaylar haberimizde…
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Peki rövanş maçı ne zaman ve Galatasaray nasıl tur atlar? Detaylar şöyle;
Galatasaray Benfica rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe günü oynanan 15 maçla tamamlandı. Bu maçların rövanşları, 20-21 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, Benfica ile 21 Şubat 2019 tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?
Galatasaray, Benfica ile 21 Şubat 2019 tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın turu atlamak için Benfica'yı muhakkak mağlup etmesi gerekiyor. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16'ya kalacak. Cimbom'un maçı 2-1 kazanması halinde ise maç uzatmaya gidecek.
- 15.2.2019 09:25
- Güncelleme: 15.2.2019 09:27
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Benfica Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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