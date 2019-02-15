Benfica Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Peki rövanş maçı ne zaman ve Galatasaray nasıl tur atlar? Detaylar şöyle;

Galatasaray Benfica rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe günü oynanan 15 maçla tamamlandı. Bu maçların rövanşları, 20-21 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, Benfica ile 21 Şubat 2019 tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray, Benfica ile 21 Şubat 2019 tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın turu atlamak için Benfica'yı muhakkak mağlup etmesi gerekiyor. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16'ya kalacak. Cimbom'un maçı 2-1 kazanması halinde ise maç uzatmaya gidecek.