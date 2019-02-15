Benfica Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?
15 Şubat 2019, Cuma
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rövanş maçı ne zaman? ?

Benfica Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

ile , son 32 turunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadeleyi 1-2 kaybetti. Peki UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Benfica-Galatasaray rövanş maçı ne zaman oynanacak? Taraftarlar rövanş maçı öncesi 'Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bu maçın tarihi ve diğer detaylar haberimizde…

son 32 turu ilk maçında kendi sahasında Portekiz temsilcisi 'ya 2-1 yenildi. Peki rövanş maçı ne zaman ve ? Detaylar şöyle;

Galatasaray Benfica rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe günü oynanan 15 maçla tamamlandı. Bu maçların rövanşları, 20-21 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, Benfica ile 21 Şubat 2019 tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray, Benfica ile 21 Şubat 2019 tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın turu atlamak için Benfica'yı muhakkak mağlup etmesi gerekiyor. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16'ya kalacak. Cimbom'un maçı 2-1 kazanması halinde ise maç uzatmaya gidecek.

  1. 15.2.2019 09:25
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:27
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