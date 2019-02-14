Avrupa Ligi'nde Arsenal şoku!
14 Şubat 2019, Perşembe
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'nde şoku!

Avrupa Ligi'nde Arsenal şoku!

'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan , sahasında Portekiz ekibi 'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın gollerini 27. dakikada Eduardo Salvio penaltıdan ve 64. dakikada attı. Sarı-kırmızılıların tek golü, 54. dakikada Christian Luyindama'dan geldi.

Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi 'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Avusturya'da 'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2

BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - (Ukrayna): 2-2

Rennes (Fransa) - (İspanya): 3-3

Krasnodar (Rusya) - (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1

  1. 15.2.2019 01:07
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