Avrupa Ligi'nde Arsenal şoku!
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın gollerini 27. dakikada Eduardo Salvio penaltıdan ve 64. dakikada Haris Seferovic attı. Sarı-kırmızılıların tek golü, 54. dakikada Christian Luyindama'dan geldi.
Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi Arsenal'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.
Avusturya'da Rapid Wien'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.
Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.
Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2
BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0
Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1
Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3
Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0
Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1
- 15.2.2019 01:07
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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