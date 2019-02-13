Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.

Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MITROGLOU LİSTEDE YOK

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

RÖVANŞ 21 ŞUBAT'TA

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BENFICA'DAN 10 GOL!

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Ligi'nin 21'inci haftasında sahasında Nacional'i 10-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 1'inci dakikada Grimaldo'nun attığı golle öne geçti. Üstünlüğünü devam ettiren Benfica, 21 ve 27'nci dakikadalarda Seferovic'in golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da iyi oyunun sürdüren ev sahibi ekip, 50'nci dakikada Felix, 54'üncü dakikada penaltıdan Pizzi ve 56'ncı dakikada Ferreira ile farkı 6'ya çıkardı. Bu dakikadan sonra oyundan düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Benfica, 64'üncü dakikada Ruben Dias, 88'inci dakikada Silva ile 85 ve 90'ıncı dakikadalarda Jonas attığı gollerle rakibini 10-0 mağlup etti.