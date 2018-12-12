UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'nde 6. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı

Grup aşamasının 6. haftasında yarın 24 karşılaşma oynanacak Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor, ve , gruplarındaki son maçlarına çıkacak.

grup aşamasının 6. ve son haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan , I Grubu'nda İsveç temsilcisi Malmö'yü 20.55'te Vodafone Park'ta konuk edecek. İtalyan hakem Luca Banti'nin yöneteceği karşılaşmada, siyah- beyazlı ekibe alacağı beraberlik, gruptan çıkması için yeterli olacak.

J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan son sıradaki Akhisarspor ise 'nın takımıyla karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele, 20.55'te başlayacak.

D Grubu'ndan ikinci olarak çıkmayı garantileyen de Slovakya'nın takımına konuk olacak. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler H Grubu'nda Lazio-, ise C Grubu'nda Kopenhag- Bordeaux maçında düdük çalacak.

LİGDE 6. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Rangers (İskoçya)

20.55 Villarreal () - ()

20.55 Lazio (İtalya) - Eintracht Frankfurt ()

20.55 Olympique Marsilya () - Apollon ()

20.55 Genk (Belçika) - Sarpsborg (Norveç)

20.55 Beşiktaş - Malmö (İsveç)

20.55 Akhisarspor - Standard Liege (Belçika)

20.55 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Jablonec (Çekya)

20.55 Rennes (Fransa) - Astana (Kazakistan)

20.55 Vidi (Macaristan) - Chelsea (İngiltere)

20.55 PAOK (Yunanistan) - BATE (Belarus)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Zürih (İsviçre)

23.00 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Rosenborg (Norveç)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Zenit (Rusya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Bordeaux (Fransa)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Anderlecht (Belçika)

23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Fenerbahçe

23.00 Arsenal (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Vorskla Poltava (Ukrayna)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Milan (İtalya)

23.00 Dudelange (Lüksemburg) - Real Betis (İspanya)

  1. 12.12.2018 11:59
  2. Güncelleme: 12.12.2018 14:09
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