Akhisarspor - Standard Liege maçına Macar hakem
Akhisarspor'un, 13 Aralık Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Standard Liege ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında Macar hakem Adam Farkas görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kobor olacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak.
- 10.12.2018 14:05
- Güncelleme: 10.12.2018 14:07
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
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