Akhisarspor - Standard Liege maçına Macar hakem
10 Aralık 2018, Pazartesi
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- maçına hakem

Akhisarspor - Standard Liege maçına Macar hakem

'un, 13 Aralık Perşembe günü sahasında temsilcisi ile oynayacağı Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında hakem Adam Farkas görev alacak.

yapılan açıklamaya göre, Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kobor olacak.

Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak.

  1. 10.12.2018 14:05
  2. Güncelleme: 10.12.2018 14:07
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