UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    UEFA 'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA 'nin dördüncü haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.

    I Grubu'nda 'nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan , öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    J Grubu'nda Sevilla'nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2'ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.

    Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

    - G Grubu

    Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (): 0-0

    () - Rangers (İskoçya): 4-3

    - H Grubu

    Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (): 2-1

    Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - (Almanya): 2-3

    - I Grubu

    Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1

    Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1

    - J Grubu

    Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3

    Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1

    - K Grubu

    Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1

    (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1

    - L Grubu

    Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

    BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1

    1. 8.11.2018 23:13
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