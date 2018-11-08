I Grubu'nda Belçika'nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

J Grubu'nda Sevilla'nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2'ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.



Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- G Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-0

Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya): 4-3

- H Grubu

Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-1

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3

- I Grubu

Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1

Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1

- J Grubu

Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3

Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1

- K Grubu

Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1

- L Grubu

Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1