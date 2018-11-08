UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.
I Grubu'nda Belçika'nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
J Grubu'nda Sevilla'nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2'ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
- G Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-0
Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya): 4-3
- H Grubu
Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3
- I Grubu
Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1
Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1
- J Grubu
Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3
Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1
- K Grubu
Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1
- L Grubu
Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0
BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1
- 8.11.2018 23:13
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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