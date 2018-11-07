Anderlecht'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamam
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Belçika temsilcisi, daha sonra 2 gruba ayrılarak koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika ekibinin, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Anderlecht'in yarın saat 18.50'de başlayacak maçta sahaya çıkacağı muhtemel 11'i şöyle:
Thomas Didillon, Alexis Saelemaekers, Ognjen Vranjes, Sebastiaan Bornauw, Antonio Milic, Sven Kums, Evgen Makarenko, Adrien Trebel, Pieter Gerkens, Zakaria Bakkali, Landry Dimata.Vanhaezebrouck yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Belçika ekibi, basına kapalı bölümde de taktik çalışması gerçekleştirdi ve kampa girdi.
- 7.11.2018 20:18
- Güncelleme: 7.11.2018 20:19
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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