Anderlecht'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamam – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Anderlecht'te maçı hazırlıkları tamam

    Anderlecht'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamam

    Anderlecht, Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın ile karşılaşacak temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

    Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

    Belçika temsilcisi, daha sonra 2 gruba ayrılarak koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika ekibinin, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Anderlecht'in yarın saat 18.50'de başlayacak maçta sahaya çıkacağı muhtemel 11'i şöyle:

    Thomas Didillon, Alexis Saelemaekers, Ognjen Vranjes, Sebastiaan Bornauw, Antonio Milic, Sven Kums, Evgen Makarenko, Adrien Trebel, Pieter Gerkens, Zakaria Bakkali, Landry Dimata.

    Vanhaezebrouck yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Belçika ekibi, basına kapalı bölümde de taktik çalışması gerçekleştirdi ve kampa girdi.
    1. 7.11.2018 20:18
    2. Güncelleme: 7.11.2018 20:19
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