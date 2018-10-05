Arsenal, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti
İngiltere'nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti.
Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetti.
Arsenal, ilk yarıyı Sokratis Papastathopoulos'un 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Emile Smith Rowe 53. dakikada ve Matteo Guendouzi 80. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arsenal'a 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Karşılaşmayı yaklaşık 60 bin taraftar izledi. Oyuna 65. dakikada giren Arsenal'ın Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Azerbaycanlı taraftarlardan büyük alkış aldı.
- 4.10.2018 22:25
- Güncelleme: 5.10.2018 01:47
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Arsenal, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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