Temsilcilerimizin maçları saat kaçta hangi kanalda?
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    maçları saat kaçta hangi kanalda?

    Temsilcilerimizin maçları saat kaçta hangi kanalda?

    , ve 'un maçlarının yayıncısı belli oldu

    'nin yayıncısı oldu.

    maçlarının saatleri ve yayınlanacak kanallar şunlar;

    19:55 - Spartak Trnava / BeinSports 1

    22:00 Malmö - / BeinSports 1

    22:00 - / BeinSports 2

    1. 4.10.2018 19:09
    2. Güncelleme: 4.10.2018 19:12
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