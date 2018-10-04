Temsilcilerimizin maçları saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncısı BeinSports oldu.
Temsilcilerimizin maçlarının saatleri ve yayınlanacak kanallar şunlar;
19:55 Fenerbahçe - Spartak Trnava / BeinSports 1
22:00 Malmö - Beşiktaş / BeinSports 1
22:00 Standart Liege - Akhisarspor / BeinSports 2
- 4.10.2018 19:09
- Güncelleme: 4.10.2018 19:12
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Tahkim Kurulu Trabzonspor'u reddetti!
Toplam 1
Yorum
samimiyet trabzonspora ilk geldiğinde para önemli değil diyordu ?
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Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Çok sevilen büyük bir kalecisin ! Ama daha büyük olabilmen için, 6 pasa gelen yan topları daha bilinçli çıkışlar yaparak kontrol etmen şart.
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Toplam 2
Yorum
Gs Cevdet Tek suçlu Terim’dir defans zaafiyeti marifetidir bu zayıf Porto bir daha bulunmaz yazıklar olsun
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