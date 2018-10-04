Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist
UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci haftasında Milan evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise galibiyete iki asistle katkı verdi.
KOLTUĞU KORUDU
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ilk maçında Dudelange'yi 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milan, Yunan ekibi Olympiakos'u da geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve ikinci hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.
HAKAN'DAN İKİ ASİST
Milan'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 79'da Patrick Cutrone ve 76'da Gonzala Higuain atarken, Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının ikinci ve üçüncü gollerinin asistini yaptı.
Konuk ekibin tek golü ise 14'te Miguel Angel Guerrero'dan geldi.
F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
Milan 6
Real Betis 4
Olympiakos 1
F91 Dudelange 0
Toplu sonuçlar
A Grubu
Bayer Leverkusen 4-2 AFK Larnaca
Zürich 1-0 Ludogorets Razgard
B Grubu
Rosenborg 1-3 RB Leipzig
Salzburg 3-1 Celtic
C Grubu
Bordeaux 1-2 FC Copenhagen
Zenit 1-0 Slavia Prag
D Grubu
Anderlecht 0-2 Dinamo Zagreb
Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava
E Grubu
Qarabağ Ağdam 0-3 Arsenal
Voskla Poltava 1-2 Sporting Lisbon
- 4.10.2018 22:35
- Güncelleme: 4.10.2018 22:37
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Slimani atmaya başladı!
Toplam 1
Yorum
analiz06 volkan.isla.valbuena.barıs gerck yeri solacık ayew..topal11e monte edilmeli. devre arası savunma4 lüsü degismeli. yoksa ilk5 bu oyunlacokzor
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Malmö - Beşiktaş | CANLI
Toplam 4
Yorum
frhat Abi bu necip ne adammış yahu. her maçta gol yemiyelim diye alınır hep gol yeriz. Adamı defans ortasaha her yerde oynuyor. Mancester istemiş
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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