Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'dan 2 asist

    <a href="/index/hakan-calhanoglu?id=92dd6703-e5ba-4e0a-9011-d05a7725ced9" class="" rel="tag">Hakan Çalhanoğlu</a>'dan 2 asist

    F Grubu ikinci haftasında Milan evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 'u 3-1 mağlup etti. Türk oyuncu ise galibiyete iki asistle katkı verdi.

    KOLTUĞU KORUDU
    F Grubu'ndaki ilk maçında Dudelange'yi 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milan, Yunan ekibi 'u da geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve ikinci hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

    HAKAN'DAN İKİ ASİST
    Milan'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 79'da Patrick Cutrone ve 76'da Gonzala Higuain atarken, Türk futbolcu da takımının ikinci ve üçüncü gollerinin asistini yaptı.

    Konuk ekibin tek golü ise 14'te Miguel Angel Guerrero'dan geldi.

    F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
    Milan 6
    Real Betis 4
    1
    F91 Dudelange 0



    Toplu sonuçlar
    A Grubu
    Bayer Leverkusen 4-2 AFK Larnaca
    Zürich 1-0 Ludogorets Razgard

    B Grubu
    Rosenborg 1-3 RB Leipzig
    Salzburg 3-1 Celtic

    C Grubu
    Bordeaux 1-2 FC Copenhagen
    Zenit 1-0 Slavia Prag

    D Grubu
    Anderlecht 0-2 Dinamo Zagreb
    Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava

    E Grubu
    Qarabağ Ağdam 0-3 Arsenal
    Voskla Poltava 1-2 Sporting Lisbon

    1. 4.10.2018 22:35
    2. Güncelleme: 4.10.2018 22:37
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