Arsenal, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>, <a href="/index/azerbaycan?id=198a6346-3bc0-4e51-a247-6918f869132b" class="" rel="tag">Azerbaycan</a> temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti

    'nin takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti.

    Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetti.

    , ilk yarıyı Sokratis Papastathopoulos'un 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Emile Smith Rowe 53. dakikada ve Matteo Guendouzi 80. dakikada rakip fileleri havalandırarak 'a 3-0'lık galibiyeti getirdi.

    Karşılaşmayı yaklaşık 60 bin taraftar izledi. Oyuna 65. dakikada giren Arsenal'ın Türk asıllı Alman oyuncusu , Azerbaycanlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

    1. 4.10.2018 22:25
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