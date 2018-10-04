Arsenal, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti
İngiltere'nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-0 mağlup etti.
Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetti.
Arsenal, ilk yarıyı Sokratis Papastathopoulos'un 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Emile Smith Rowe 53. dakikada ve Matteo Guendouzi 80. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arsenal'a 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Karşılaşmayı yaklaşık 60 bin taraftar izledi. Oyuna 65. dakikada giren Arsenal'ın Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Azerbaycanlı taraftarlardan büyük alkış aldı.
- 4.10.2018 22:25
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Slimani atmaya başladı!
Toplam 1
Yorum
analiz06 volkan.isla.valbuena.barıs gerck yeri solacık ayew..topal11e monte edilmeli. devre arası savunma4 lüsü degismeli. yoksa ilk5 bu oyunlacokzor
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Malmö - Beşiktaş | CANLI
Toplam 4
Yorum
frhat Abi bu necip ne adammış yahu. her maçta gol yemiyelim diye alınır hep gol yeriz. Adamı defans ortasaha her yerde oynuyor. Mancester istemiş
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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