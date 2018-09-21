UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, Barcelona forması giyen Lionel Messi haftanın futbolcusu seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada Liverpool'dan İngiliz James Milner, Olympique Lyon'dan Fransız Nabil Fekir ve Manchester United'dan Fransız Paul Pogba'yı geride bıraktı.
(Lionel Messi, 4-0 yendikleri PSV maçında 3 gol atma başarısı göstermişti)
- 21.9.2018 15:18
- Güncelleme: 21.9.2018 15:19
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Harun 3 maçta 7 gol yedi!
Toplam 2
Yorum
Zanli Bu Harun cepheden iyi ama yan toplarda sıfır bu sene de Volkan kaleyi alır
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 7
Yorum
Enda Aykut KOCAMAN ın kıymetini hiç bir zaman anlamaz FB tarafdarı en tırt kadrolarla en zor dönemlerde her sene şampiyonluk adayı olan bir adam
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
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