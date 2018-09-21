UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

    Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, forması giyen haftanın futbolcusu seçildi.

    'nın internet sitesinde yer alan ankette, 'nın PSV'yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada 'dan İngiliz James Milner, 'dan Fransız Nabil Fekir ve 'dan Fransız 'yı geride bıraktı.


    (Lionel Messi, 4-0 yendikleri PSV maçında 3 gol atma başarısı göstermişti)

    1. 21.9.2018 15:18
    2. Güncelleme: 21.9.2018 15:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN