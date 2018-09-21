UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    UEFA 'nde ilk hafta sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları

    UEFA grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. gruplara galibiyetle başlarken, ve Akhisarspor rakiplerine mağlup oldu.

    UEFA grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. gruplara galibiyetle başlarken, ve Akhisarspor rakiplerine mağlup oldu.
    UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 12 grupta 24 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederken, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan ekibi 'e 4-1 kaybetti. J Grubu'nda yer alan bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise sahasında Rus ekibi 'a 1-0 yenildi.
    UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:
    AEK Larnaca: 0 - Zürih: 1
    Ludogorets: 2 - : 3

    B Grubu:
    Celtic: 1 - Rosenborg: 0
    Leipzig: 2 - Salzburg: 3

    C Grubu:
    Slavia Prag: 1 - Bordeaux: 0
    Kopenhag: 1 - Zenit: 1

    D Grubu:
    Dinamo Zagreb: 4 - Fenerbahçe: 1
    Spartak Trnava: 1 - Anderlecht: 0

    E Grubu:
    Arsenal: 4 - Vorskla Poltava: 2
    : 2 - Karabağ: 0

    F Grubu:
    Olympiakos: 0 - : 0
    Dudelange: 0 - Milan: 1

    G Grubu:
    Rapid Wien: 2 - : 0
    Villarreal: 2 - Glasgow Rangers: 2

    H Grubu:
    Lazio: 2 - Apollon: 1
    O. Marsilya: 1 - E. Frankfurt: 2

    I Grubu:
    Genk: 2 - Malmö: 0
    Beşiktaş: 3 - Sarpsborg: 1

    J Grubu:
    Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1
    Sevilla: 5 - Standard Liege: 1

    K Grubu:
    : 2 - Astana: 2
    Rennes: 2 - Jablonec: 1

    L Grubu:
    MOL Vidi: 0 - BATE Borisov: 2
    PAOK: 0 - Chelsea: 1
    1. 21.9.2018 02:01
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