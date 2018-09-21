UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş gruplara galibiyetle başlarken, Fenerbahçe ve Akhisarspor rakiplerine mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 12 grupta 24 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederken, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti. J Grubu'nda yer alan bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
AEK Larnaca: 0 - Zürih: 1
Ludogorets: 2 - Bayer Leverkusen: 3
B Grubu:
Celtic: 1 - Rosenborg: 0
Leipzig: 2 - Salzburg: 3
C Grubu:
Slavia Prag: 1 - Bordeaux: 0
Kopenhag: 1 - Zenit: 1
D Grubu:
Dinamo Zagreb: 4 - Fenerbahçe: 1
Spartak Trnava: 1 - Anderlecht: 0
E Grubu:
Arsenal: 4 - Vorskla Poltava: 2
Sporting Lizbon: 2 - Karabağ: 0
F Grubu:
Olympiakos: 0 - Real Betis: 0
Dudelange: 0 - Milan: 1
G Grubu:
Rapid Wien: 2 - Spartak Moskova: 0
Villarreal: 2 - Glasgow Rangers: 2
H Grubu:
Lazio: 2 - Apollon: 1
O. Marsilya: 1 - E. Frankfurt: 2
I Grubu:
Genk: 2 - Malmö: 0
Beşiktaş: 3 - Sarpsborg: 1
J Grubu:
Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1
Sevilla: 5 - Standard Liege: 1
K Grubu:
Dinamo Kiev: 2 - Astana: 2
Rennes: 2 - Jablonec: 1
L Grubu:
MOL Vidi: 0 - BATE Borisov: 2
PAOK: 0 - Chelsea: 1
- 21.9.2018 02:01
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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