Şölen başlıyor! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Şölen başlıyor!

    Şölen başlıyor!

    bugün start alıyor. 48 takımın kozlarını paylaşacağı 2’de, en değerli takım olarak öne çıkıyor. 18, ise 19. sırada bulunuyor

    AVRUPA'NIN kulüpler düzeyindeki en büyük ikinci kupası başlıyor. 12 grupta 4'er takımın yer aldığı bu organizasyonda ilk maçlar bugün oynanacak. 2'de deplasman usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, son 32 turuna kalacak. ARDINDAN iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek olan ekipler, 29 Mayıs 2019'da 'ın başkenti Bakü'deki finalde olmak için mücadele edecek. 'nde sahne alacak takımlar arasında 851 milyon euro ile ilk sırayı alıyor. 554 milyon euro'yla 'in ikinci, 475 milyonla Milan'ın 3. olduğu sıralamada 91.9 milyon euro'yla 18, 91.4 milyon euro ile 19, Akhisarspor da 16.4 milyon euro'luk değeriyle 39. sırada bulunuyor.
    1. 20.9.2018
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